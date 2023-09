„Kraków potrzebuje impulsu rozwojowego!" Władysław Kosiniak-Kamysz o rządowym programie wsparcia budowy metra w Krakowie

- Jedną z naszych gwarancji, o której już mówiliśmy publicznie jest przerwanie tego chocholego tańca wokół tematu inwestycji w naszej metropolii - w Krakowie, czyli metra. 5 września Rada Ministrów podjęła decyzję o kolejnej transzy dofinansowania inwestycji strategicznych dla Miasta Stołecznego Warszawa na lata 2023-2030 - mówił poseł Raś i dodał: - To pokazuje mechanizm działania na rzecz Warszawy, gdzie wpisują, że to jest potrzebne dla poprawienia życia mieszkańców miasta Warszawy, poprawienia atrakcyjności turystycznej Warszawy. Dlatego można powiedzieć, że u nas jest jeszcze więcej tego uzasadnienia dzisiaj, żeby ten element do systemu komunikacji w Krakowie zrobić - dodał.