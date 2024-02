Kraków. Początek nowego tygodnia z silnym wiatrem, koniec - z ciepłym powiewem wiosny

W tym tygodniu, według prognoz Instytutu, z każdym dniem - z małymi wyjątkami - będzie się robiło cieplej. We wtorek (6 lutego) temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C do 10 st. C, w rejonach podgórskich od 6 do 8 stopni, wysoko w Beskidach od 2 do 4 st. C, na szczytach Tatr - około zera.

W poniedziałek w Małopolsce zachmurzenie ma być duże lub całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. W górach powyżej 1800 m n.p.m. - opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach Tatr o 5 cm. Temperatura maksymalna od 7 do 10 st. C, w rejonach podgórskich od 5 do 7 st., na szczytach Tatr około -2 st. C.

We środę - temperatura maksymalna od 8 do 10 st. C, w rejonach podgórskich od 5 do 8 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek ma padać deszcz i deszcz ze śniegiem, na ten jeden dzień ochłodzi się. Temperatura maksymalna według prognoz wyniesie od 1 do 3 st. C, w rejonach podgórskich od 0 do 2 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Miejscami może wystąpić śliskość dróg i chodników.

W piątek zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu i mżawki. Będzie maksymalnie od 10 do 12 st. C, w rejonach podgórskich od 7 do 9.

A w następny weekend temperatura maksymalna to 13 do nawet 15 st. C. Zapowiadany jest Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy.