Kraków. Po Miejskiej Infrastrukturze zamiast sieci parkingów P&R zostały laptopy i krzesła. Czy Zarząd Dróg poradzi sobie lepiej? Bartosz Dybała

Miejska spółka, która nie poradziła sobie z budową parkingów P&R w Krakowie, jest likwidowana już od ponad dwóch lat. Mowa o Miejskiej Infrastrukturze, która teraz już co prawda nikogo nie zatrudnia, ale swego czasu na spore zarobki mógł tam liczyć chociażby jeden z miejskich radnych z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków". Zadania MI przejął Zarząd Dróg Miasta Krakowa, do którego przeszła część pracowników likwidowanej spółki. Na razie ZDMK oddał do użytku mieszkańcom parking "Mydlniki-Wapiennik". Teraz pora na budowę tego w Bronowicach. Tymczasem po Miejskiej Infrastrukturze zamiast rozbudowanej sieci parkingów P&R zostały drabina, laptopy i zestawy komputerowe, o które teraz wzbogaciło się kilka miejskich jednostek.