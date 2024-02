Kraków. Przebudowa ul. Okulickiego. Miała być, ale... umowę rozwiązano a pieniędzy nie ma - list Czytelnika

List od Czytelnika w sprawie przebudowy ulicy Okulickiego:

1. W roku 2021 został opracowany projekt koncepcyjny przedmiotowej inwestycji przez ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. Z o.o. ul. Czereśniowa 4a w Krakowie na zlecenie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. 2. Projekt przedstawiono do zaopiniowania przez Rady Dzielnicy Bieńczyce i Mistrzejowice i umieszczono w internecie 3. Projekt opracowano na bazie danych dotyczących natężenia ruchu pojazdów na tej ulicy z lat 2019/2020 4. Koncepcja projektowa zakłada dobudowanie do istniejącej jezdni drugą jezdnię oddzieloną pasem zieleni i ograniczoną ekranami akustycznymi. 5. Na ciągu drogi Okulickiego od skrzyżowania z Al. Andersa do węzła Mistrzejowice ma powstać 5 rond 6. Na chwilę obecną brak informacji co do dalszych losów tej inwestycji. Mają zostać zlecone do Politechniki Krakowskiej nowe badania natężenia ruchu na ul. Okulickiego 7. Z przebudową ul. Okulickiego żywotnie związany jest temat budowy Północnej Obwodnicy Krakowa oraz Drogi Szybkiego Ruchu S-7 Widoma – Kraków (odcinek miejski ). 8. W rejonie zalewu Zesławice zlokalizowano węzeł Mistrzejowice I , z którego potok samochodów z Warszawy i autostrady A-4 oraz Północnej Obwodnicy Krakowa - odprowadzany do węzła Mistrzejowice II ( w rejonie Zajezdni autobusowej Bieńczyce ) będzie wprowadzał ruch pojazdów drogą Okulickiego do centrum Krakowa 9. Węzeł Mistrzejowice I i II to również połączenie z nowobudowaną drogą szybkiego ruchu S-7 Widoma – Kraków ( odcinek miejski zlokalizowany na terenie dzielnicy Nowa Huta ). 10. Aktualnie na węźle Mistrzejowice I trwa jego przeprojektowanie z uwagi na uwzględnienie przez GDDKIA protestu pasjonatów drogownictwa, którzy wypunktowali wady rozwiązania projektowego tego węzła wynikające z nieaktualnych już w 2023 r. danych dotyczących obciążenia ruchem pojazdów, który zwiększył się prawie 2 krotnie od czasu uwzględnienia ich w poprzednim projekcie rozpoczętym w realizacji przez firmę Salinii. 11. W 2022r. V-ce Prezydent miasta Krakowa pan Andrzej Kulig stwierdził, że projekt koncepcyjny przebudowy ul. Okulickiego należy przepracować ze względu na nieaktualne już badania ruchu

Wobec powyższego

12. Mieszkańcy okolicznych osiedli: Kombatantów, Kalinowego oraz Strusia wnoszą o rozwiązanie zamienne, które ochroni ich przez zwiększonym wpływem hałasu oraz smogu od samochodów na ich zdrowie

13. Proponują wybudowanie na odcinku od wiaduktu drogowo – tramwajowego w ul. Mikołajczyka do marketu Lidl – tunelu, który:

a/ zabezpieczył by mieszkańców przez szkodliwym wpływem aktualnego rozwiązania projektowego na zdrowie mieszkańców

b/ ochronił by zdrowie dzieci zmierzających do sąsiednich szkół nr 82 i 92 i przedszkoli na os. Kombatantów, Kalinowym i Strusia

c/ stanowił by miejsce schronienia mieszkańców bloków przyległych do ulicy Okulickiego na wypadek wojny z Rosją, o której ostatnio głośno w mediach ( na w/w osiedlach brak schronów dla mieszkańców, a piwnice jak pokazały działania wojenne na Ukrainie stanowią tylko miejsce grzebania mieszkańców bloków szukających tam schronienia na wypadek zagrożenia wojennego )

14. Przedmiotowa inicjatywa mieszkańców wychodzi też naprzeciw ostatnim przymiarkom władz miasta gorączkowo poszukującym miejsc parkingowych na terenie Krakowa, które to planują zrealizować na terenie Centrum Handlowego Kalinex poprzez wybudowanie wielopoziomowego parkingu.

15. My proponujemy na płycie tunelu wykonanie ogólnodostępnych parkingów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych bez konieczności wycinki drzew , które wskaże przyszły wykonawca jako kolidujące z budową.

16. Propozycja ta wykluczy konieczność budowy w/w parkingu wielopoziomowego na terenie C.H. Kalinex.

17. Przez teren Centrum Handlowego Kalinex należałoby poprowadzić drogę z ul. Okulickiego do ul. Mikołajczyka, która w sposób bezkolizyjny rozwiązałaby problem prawoskrętu włączenia ul. Okulickiego do ul. Mikołajczyka ( bez planowanych dwóch rond ).

18. Rozumiemy, że z perspektywy interesu społecznego – przebudowa ulicy Okulickiego jest niezbędnie konieczna.