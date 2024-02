A4 obok opactwa w Tyńcu, kolizja z torem kajakowym i terenami Natura 2000. Władze Krakowa apelują do ministra w sprawie rozbudowy obwodnicy

Rozbudowa A4 w Krakowie budzi kontrowersje

Zgodnie ze stanowiskiem miasta, które zostało przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie prac zmierzających do budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice, w dokumentacji brakuje wskazania przyszłego połączenia autostrady A4 z drogą ekspresową S7 w wariancie zachodnim, tj. rozpoczynającym się na węźle „Bielany”, co jednocześnie mnoży to pytania o sposób uwzględnienia przyszłej drogi S7 w wykonanych prognozach ruchu.