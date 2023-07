Kraków. Petycja przeciwko zabudowie Zakrzówka. Chodzi o teren pod parking

"W świadomości większości krakowian inwestycja w tej okolicy kojarzyła się wyłącznie z rozbudową znajdującego się

tam ronda. Tymczasem, wedle doniesień medialnych na wskazanym wyżej obszarze ma dojść do masowej wycinki drzew i krzewów, by na ich miejscu stanął betonowy parking. Mieszkańcy zaznaczają, że obecnie jedynie północna część parku przypomina dawną oazę ciszy, a wycinka drzew i sprowadzenie w to miejsce dodatkowych samochodów spowoduje poważną degradację parku, który w całości stanie się zatłoczony, tak jak jego południowa część. Mieszkańcy wskazują, że dla zachowania dotychczasowych walorów tego miejsca celowe byłoby nadanie priorytetu przede wszystkim komunikacji zbiorowej, rowerowej lub pieszej" - pisze Aleksander Miszalski.