Kraków. Parkingowa samowolka na Zakrzówku. "Parkują na zieleni, kręcą bączki na dopiero co wykonanych ścieżkach". Dowody na zdjęciach

- Na wjeździe do nowo tworzonego Parku Zakrzówek przy ulicy Twardowskiego kierowcy parkują za znakiem zakaz ruchu. Parkują na zieleni, kręcą bączki na dopiero co wykonanych ścieżkach Parku Zakrzówek niszcząc je w biały dzień. Próby normalnego upominania kończą się agresją - tłum parkujących tam w ten sposób ma w zasadzie ten sam wspólny cel - parkować gdziekolwiek, byle jak najbliżej parku - komentuje pan Sebastian, jeden z mieszkańców, którym zależy, by teren Zakrzówka nie był niszczony przez samochody.