Kraków. Park z golfem na Białych Morzach? Radni się zastanawiają

- Golf kojarzy się nam z czymś elitarnym, ale to jest normalny sport. Proponuję, aby dodać zapisy mówiące też o funkcji pola golfowego. Zyskamy potężną atrakcję służącą mieszkańcom Krakowa i Małopolski – podkreślał radny Łukasz Wantuch z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków".

Radny Michał Starobrat (Nowoczesna Kraków) przekonywał: - Na tym terenie jest wystarczająco miejsca, by zrobić tam park i umieścić strzelnicę golfową. Mieszkańcy oczekują, by było to miejsce ogólnodostępne. To jest najważniejsze.

Radny PiS Józef Jałocha zwracał uwagę: - Z danych Zarządu Zieleni Miejskiej wynika, że urządzenie jednego hektara parku to koszt ok. 10 mln zł. Do tego dochodzą koszty utrzymania. W okolicy są już i są planowane kolejne parki. Będzie w przyszłej kadencji problem z ich utrzymaniem.