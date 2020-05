Kraków. Nocny atak wandali na biuro Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Wulgarne napisy, zniszczone drzwi [ZDJĘCIA]

Na drzwiach biura widnieje teraz wulgarny napis (na "ch..."), a kolejny przed wejściem do kamienicy. Według Drewnickiego motywacja wandala była ewidentnie polityczna. - Jeśli na drzwiach i przed wejściem do naszej siedziby ktoś pisze wulgarnie, to sądzę, że motywacja jest oczywista - kwituje.

Nie pierwszy raz dochodzi do tego rodzaju incydentu. Już wcześniej zdarzało się, że ktoś pisał tu na chodniku sprayem, przyklejał kartki z hasłami, oblał farbą bramę kamienicy. Natomiast atak na drzwi zdarzył się po raz pierwszy.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie zamierzają na popołudniowej konferencji prasowej wystosować apel związany z tym nocnym aktem wandalizmu. - Chcemy zaapelować do środowisk opozycyjnych i osób, które mają odmienne poglądy, żeby do aktów bezpośredniej, fizycznej agresji nie dochodziło. Podejrzewamy, że to było działanie polityczne i zwrócimy się do wszystkich kandydatów w wyborach, żeby apelowali o spokojną i merytoryczną kampanię do swojego elektoratu - tak jak my zawsze apelujemy o to do swojego elektoratu - przekazał nam Michał Drewnicki.