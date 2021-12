Antysemicki skandal w Krakowie. O zerwanie mezuzy podejrzewany jest dyrektor organizacji... żydowskiej Marcin Banasik

Na zdjęciu Jonathan Ornstein, dyrektor Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie Serwis Bhol.co.il

Krakowska policja przesłała do prokuratury film, na którym widać, jak mężczyzna niszczy mezuzę, ważny symbol religijny zawieszany na futrynach żydowskich domów. Przedmiot ten wisiał w wejściu do biura Fundacji Dziedzictwa Żydowskiego w Krakowie mieszącej się w pobliżu słynnej synagogi Izaaka w Krakowie. Do zdarzenia doszło w lipcu. Sprawa trafiła do prokuratury, ale miesiąc później została umorzona z powodu niewykrycia sprawcy. Największy na świecie ortodoksyjny żydowski serwis internetowy niedawno opublikował film z tego zdarzenia. Okazuje się, że osobą podejrzewaną o zniszczenie mezuzy jest... Jonathan Ornstein, dyrektor Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Ornstein przyznaje, że jest na nagraniu, ale twierdzi, że to nie on zerwał mezuzę.