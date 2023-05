Kraków. Niebawem minie rok od otwarcia Klastra Innowacji na Zabłociu. Budynek "A" dalej bez operatora i tylko z jednym najemcą

Zagospodarowanie budynku B W skład Klastra wchodzą dwa odświeżone budynki magazynowe - większy A i mniejszy B. Budynek B przeznaczony jest do wykonywania funkcji administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorczości, inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Klastra.

– Chcemy, by Klaster był wspólną przestrzenią zapewniającą techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki i spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk, od startupów i mikroprzedsiębiorstw, przez organizacje społeczne i grupy twórcze, po mieszkańców i grupy nieformalne, zainteresowane rozwijaniem aktywności – powiedział prezydent Jacek Majchrowski w czasie wizytacji zrealizowanej inwestycji w lipcu 2022 roku.

-Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie operatorem Klastra będzie podmiot prywatny. Do zadań operatora będzie należeć zarządzanie obiektem, pełne jego wyposażenie oraz prowadzenie działalności programowej wynikającej z umowy o dofinansowanie - informuje nas Małgorzata Tabaszewska z biura prasowego UMK.

Problemy budynku A Dużo gorzej sytuacja wygląda w przypadku budynku A. Od 2 lat Kraków nie może znaleźć dla niego operatora. W budynku znajdziemy pomieszczenia biurowe 2-6-osobowe, strefy coworkingu, przestrzeń typu open space, niewielkie miejsca spotkań, salki i sale konferencyjne przeznaczone dla maksymalnie 49 osób oraz przestrzenie do integracji.

Pierwszy przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego na świadczenie usług operatora Klastra został ogłoszony 10 listopada 2021 r. Postępowanie to zostało unieważnione z uwagi na niespełnienie wymogu minimalnej liczby potencjalnych uczestników. 20 kwietnia 2022 r. ogłoszone zostało ponowne postępowanie. Wymagania przetargu spełnił Krakowski Park Technologiczny sp. z o. o., a mimo to do porozumienia z miastem nie doszło. 18 listopada 2022 r. ogłoszone zostało więc kolejne postępowanie przetargowe. Aktualnie w jego ramach trwają negocjacje.

-Aktualnie w budynku A jedynym najemcą jest stowarzyszenie Bank Żywności, którego obecność w Klastrze wynika z umowy o dofinansowanie. Przedmiotem najmu na czas nieokreślony objęte są powierzchnie magazynowe w piwnicy oraz trzy pomieszczenia biurowe - informuje Małgorzata Tabaszewska.

Generalnym wykonawcą inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest firma MOSTOSTAL Warszawa SA. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i realizację inwestycji została zawarta w lutym 2020 r. Wartość kontraktu to ok. 42 mln zł. Projekt ma unijne dofinansowanie w wysokości ok. 14 mln zł.