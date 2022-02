Kraków. Nie będzie Trasy Galicyjskiej. Park Żabiniec zamiast autostrady w centrum miasta? W urzędzie brak entuzjazmu dla pomysłu radnego

- Trasa Galicyjska jest swego rodzaju reliktem przeszłości, teraz odchodzimy od budowy "autostrad w centrum miasta". Należy zatem zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i zwolnić te tereny. Mogą one iść pod inwestycje, ale możemy również zrobić park! - przekonuje radny Łukasz Wantuch.

O informacje ws. Trasy Galicyjskiej radny Wantuch zwrócił się w formie interpelacji do prezydenta Krakowa. Otrzymał odpowiedź, że "miasto nie przygotowuje obecnie inwestycji związanej z budową Trasy Galicyjskiej. Zadanie to nie jest ujęte w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa i nie było wnioskowane do budżetu miasta Krakowa na 2022 rok" .