Kraków. Muzeum Ruchu Harcerskiego w "Łapiance" oficjalnie otwarte. Andrzej Duda: "dziękuję, że jest w moim mieście" Bartosz Dybała

Prezydent RP Andrzej Duda (C), prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (L) i dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski (P) podczas uroczystego otwarcia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego PAP/Art Service

- Bardzo dziękuję za to, że jest to muzeum. Dziękuję za to, że jest w moim mieście, w którym się wychowałem i w którym należałem do harcerstwa od dzieciństwa - mówił w czasie oficjalnego otwarcia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a "Łapianka" w Krakowie prezydent Polski Andrzej Duda. - W tym gronie nie trzeba nikomu tłumaczyć, że wszystko w historii Polski zaczynało się w Krakowie. Tak też było z ruchem harcerskim - mówił z kolei prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.