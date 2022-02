Kraków. Mieszkańcy Żabińca muszą się uzbroić w cierpliwość. Kładka łącząca osiedle z al. 29 listopada powstanie, ale za kilka lat...

Dojść do kładki będzie można od strony ul. Klemensiewicza, na co pozwoli zaprojektowany w tym miejscu ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 metrów. Drugi ciąg pieszo rowerowy takiej samej szerokości od strony ulicy Żabiniec połączy się z istniejącym tam chodnikiem i przechodził będzie przez tereny ogródków działkowych. Łącznie cały ciąg pieszo-rowerowy będzie miał ok. 400 metrów. Jak ponadto informuje ZIM "Rozwiązania projektowe są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami ruchowymi. W przypadku przekroczenia wartości 5% pochylenia podłużnego, zaprojektowano układ pochylni i spoczników".

Rzeczone inwestycje, gdyby je zrealizować znacznie poprawią komfort życia mieszkańców osiedla, którzy do tej pory by dostać się do alei 29 listopada, muszą albo nadkładać drogi przez ul. Żmujdzką, albo przechodzić przez tory kolejowe co stwarza zagrożenie utraty przez nich zdrowia lub nawet życia. Niestety wszystko wskazuje na to, że wizualizacje opublikowane w grudniu 2020 roku muszą mieszkańcom na razie wystarczyć. Choć ówczesne plany ZIM były ambitne o czym mówił Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM (w 2021 ZIM liczył na rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę a w 2022 roku na uzyskanie zezwolenia na realizację robót budowlanych) to niestety na planach się skończyło.

O to co zatrzymało realizację tej ważnej inwestycji pytamy w ZIM. Jak informuje nas Jan Machowski, rzecznik prasowy instytucji, aktualnie Wydział Skarbu Miasta UMK prowadzi powstępowanie w sprawie pozyskania nieruchomości pod realizację tej inwestycji.

- Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem, to zadanie nie może być realizowane na podstawie tzw. specustawy, dzięki której po uzyskaniu decyzji ZRID inwestor staje się z mocy prawa właścicielem terenu, przez który przebiega inwestycja. Po zakończeniu tego postępowania, ZIM planuje ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - zaznacza i dodaje, że uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę szacuje się na 2024 rok.

Jan Machowski dodaje też, że aktualnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w związku z zadaniem zabezpieczono kwotę 2,5 mln złotych. Obejmuje ona jednak wyłącznie przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. A co z pieniędzmi na roboty budowlane? - W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej zostanie też zaktualizowana szacunkowa wartość realizacji tego zadania (robót budowlanych) i taka kwota zostanie zaproponowana do budżetu Miasta i do Wieloletniej Prognozy Finansowej - tłumaczy rzecznik ZIM.

