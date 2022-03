Kraków. Mieszkańcy i uchodźcy uczą się nowej rzeczywistości

Do Krakowa wciąż przyjeżdżają tysiące uchodźców dziennie. Część z nich niemal natychmiast odjeżdża dalej (same Przewozy Regionalne wskazują na liczbę pół tysiąca osób dziennie).

Mimo to miasto powoli zaczyna pękać w szwach, dlatego zdecydowało zwrócić się o pomoc do miast partnerskich, w tym do francuskiego Orleanu, gdzie tylko w środę z Krakowa odjechał autokar z 56 uchodźcami na pokładzie. Pozostałe 84 osoby miały dojechać z Przemyśla, co daje w sumie 140 osób. Choć oficjalnej deklaracji nie było, Orlean gotowy jest w razie potrzeby przyjąć kolejne osoby, w tym kobiety z dziećmi.