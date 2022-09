Kraków. Międzynarodowa Konferencja Matematyczna rozpocznie się we wtorek 6 września. Rzesza naukowców w Auditorium Maximum informacja prasowa

Konferencja International Workshop on Operator Theory and its Applications to coroczna inicjatywa, organizowana w różnych miejscach na całym świecie. Tegoroczna, już 33. edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 6-10 września w krakowskim Auditorium Maximum na ul. Krupniczej 33. Konferencja rozpocznie się 6 września o godzinie 9.45.