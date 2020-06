Kraków. Lajkonik, nowy tramwaj, wyjechał na torowiska. Gdzie dojedzie?

Nowe tramwaje zastępują na trasach stare, wysłużone już pojazdy wysokopodłogowe.

- Warto podkreślić, że pasażerowie Lajkonika, który będzie kursował na linii nr 52, jako pierwsi w Polsce będą mieli okazję podróżować tramwajem wyposażonym w innowacyjny system, umożliwiający jazdę z opuszczonym pantografem, bez korzystania z sieci trakcyjnej - podkreślają urzędnicy miejscy.

Dwa tramwaje, które wyjechały na linie regularne to pierwsze z 50 nowych tramwajów zamówionych przez MPK.

- Trzeci wagon z tej dostawy jest w Krakowie i przechodzi odbiory, a czwarty wagon jest już przygotowywany do transportu do Krakowa. Wszystkie nowe niskopodłogowe tramwaje będą mieć długość 33,4 metra i szerokość 2,4 m. Całkowita pojemność pojazdu to 225 osób, w tym 82 miejsca siedzące - zaznaczają urzędnicy.