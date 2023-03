Kraków. Kto i kiedy zagra na juwenaliach 2023? Zobaczcie listę koncertów

Organizatorzy, krakowskich albo raczej krakoskich juwenaliów - bo tak zdecydowali uczestnicy pod jednym z postów opublikowanym w mediach społecznościowych przez profil Juwenalia Krakowskie - powoli uchylają rąbka tajemnicy i zdradzają, kto w tym roku koncertowo rozgrzeje tłumy studentów.

Tegoroczne juwenalia zostały podzielone na cztery strefy. Strefę plaża, która należy do AGH, strefę zielone, która należy do AWF, strefę polibuda, która należy do PK i strefę żaczek należącą do UJ.

Kliknij przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE i zobacz kto i kiedy zagra podczas krakoSkich juwenaliów 2023. Organizatorzy stopniowo informują, kto pojawi się scenie, dlatego specjalnie dla was będziemy aktualizować tę listę na bieżąco.