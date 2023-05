Juwenalia Krakowskie 2023. Na scenie Lady Pank i Nocny Kochanek! Tak bawili się fani w Strefie Plaża!

Sobota, 20 maja, dla niejednego była okazją do przeniesienia się w czasie do młodzieńczych lat. Na scenie Plaży specjalnie dla studentów zagrał zespół Myslovitz, wykonując swoje kultowe kawałki. Nie obyło się bez wzruszeń wśród publiczności.

Występ zespołu poprzedził support, czyli kapela The Pajx. Następnie, na scenie pojawili się muzycy z zespołu Nocny Kochanek. Gwiazdą wieczoru byli zaś artyści, dla których "dni są tylko po to, by do Ciebie wracać każdą nocą złotą" - Lady Pank rozpoczęli swój koncert po godzinie 22.00. Tym razem jednak pogoda dopisała - ciepło było i na zewnątrz i na sercu!

Zobaczcie, jak bawili się studenci podczas sobotniego koncertu juwenaliowego w Strefie Plaża, klikając w naszą GALERIĘ. Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.