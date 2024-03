Kraków. Krew polała się w sobotę nad Zalewem Nowohuckim. W szczytnym celu!

W ramach tej akcji na ulicy Bulwarowej przy Zalewie Nowohuckim stanął krwiobus, do którego można było zgłosić się, by podzielić się swoją krwią. Na akcję zapraszane były - zgodnie z wymogami - osoby zdrowe, w wieku od 18 do 65 lat. Na miejscu lekarz przeprowadzał wywiad z każdym potencjalnym dawcą w celu zakwalifikowania danej osoby do oddania krwi.

Organizatorzy akcji krwiodawstwa stale podkreślają, że krew to bezcenny, ratujący życie lek, którego nie da się wyprodukować. Wykorzystywana jest m.in. do wytwarzania preparatów krwiopochodnych, takich jak koncentraty krwinek czerwonych stosowanych np. u pacjentów z obniżonym poziomem hemoglobiny, jak i immunoglobulin podawanych osobom z zaburzeniami odporności. Wytwarzany z krwi dawców koncentrat płytkowy jest stosowany m.in. w onkologii. Z kolei osocze podaje się np. osobom z zaburzeniami krzepliwości i pacjentom przy silnych krwotokach.