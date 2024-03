Kraków. Koparka zrównała z ziemią ogródek kwiatowy, który w centrum miasta pielęgnowali mieszkańcy

Gibała informuje, że bezsilni i zdezorientowani mieszkańcy, a są to przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, dowiedzieli się tylko tyle, że prace mają na celu umożliwienie dojazdu do działki, na której ma powstać nowy budynek.

W poniedziałek, 25 marca Łukasz Gibała, radny miasta Krakowa poinformował, że: - Kilka lat temu – jak informują – współwłasność działki nabyli przez zasiedzenie. Od 18 marca na tym terenie pracuje koparka, choć nie ma dla tej działki wydanego żadnego pozwolenia na budowę, nie ma też wymaganej przepisami tablicy informacyjnej. Mimo to wzywana kilka razy Policja miała odmawiać nałożenia na wykonującą prace firmę mandatów - tłumaczy.

Dojazdowa to niewielka, długa na kilkadziesiąt metrów uliczka, przecznica od ul. Kościuszki. Na jej końcu znajduje się przejście na Bulwary Wiślane. Tuż przed nim, po prawej stronie stoi mała kapliczka, do niedawna mieszkańcy pielęgnowali posadzone obok niej kwiaty.

– Z tego, co sprawdzili nasi prawnicy, wynika, że nie ma tam wydanego żadnego pozwolenia na budowę, zresztą na pierwszy rzut oka już widać, że nie jest to możliwe – mówi Gibała i zapowiada, że jeszcze dziś w interpelacji poprosi magistrat o szczegółowe informacje.

Gibała tłumaczy, że mieszkańcy podejmują już formalne działania.

– Jednak kiedy urzędy procesują ich wnioski, pozwy i skargi, deweloper działa w najlepsze. I już poczynił wymierne szkody. Obawiam się, że mamy do czynienia z kolejnym w Krakowie przykładem patodeweloperki i to w jej najgorszym wydaniu. Liczę na szybkie wyjaśnienie tej sprawy – dodaje radny.

My również przesłaliśmy pytania do krakowskiego magistratu z prośbą o wyjaśnienia. Do tematu będziemy wracać.