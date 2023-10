Kraków. Kontrakt na Lajkoniki domknięty, ostatni tramwaj z zamówienia dotarł właśnie do Krakowa

- Ostatni wagon jednego z największych kontraktów tramwajowych w Polsce trafił do Nowej Huty. To właśnie tam stacjonuje najwięcej wagonów firmy Stadler, bo aż 80. Pozostałe stacjonują w zajezdni Podgórze. Efekty dostaw nowych Lajkoników są bardzo widoczne dla pasażerów. Z nowohuckiej zajezdni zniknęły już wszystkie wagony 105N, a tramwaje z niską podłogą kursują na każdej krakowskiej trasie, w większości obsługują wszystkie kursy lub co najmniej cześć z nich. To właśnie dzięki Lajkonikom pasażerowie komfortowo i wygodnie podróżują niskopodłogowymi i klimatyzowanymi tramwajami na takich trasach jak m.in. dojeżdżające do Nowej Huty linie nr 10 czy 22 - przekonują urzędnicy miejscy.

Nowe Lajkoniki II to trzyczęściowe pojazdy niskopodłogowe z czterema wózkami jezdnymi. Drzwi wejściowe o większej niż standardowo szerokości (1400 mm) zapewniają szybką wymianę pasażerów. Specjalna konstrukcja czoła pojazdu zmniejsza ryzyko wciągnięcia pieszego pod pojazd w razie wypadku.