Kraków. Kolejna pikieta i szokujące słowa wobec rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego [ZDJĘCIA]

- Jesteśmy tutaj, aby okazać solidarność z Frankiem, który będzie miał przesłuchanie w związku z przemówieniem podczas ostatniego protestu przeciwko wykładowi dr Magdaleny Grzyb - mówiła jedna z kilku protestujących osób.

- Protestowaliśmy 6 grudnia i rzeczywiście użyłem słów, które wielu uznało za kontrowersyjne, ale uważam, że nie jest to podstawą do tego, aby Uniwersytet wyciągał jakieś konsekwencje. Powiedziałem, że rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przywrócił wykład Magdaleny Grzyb popisuje się hipokryzją, bo z jednej strony chce się jawić jako postępowy, przyjacielski wobec mniejszości, a z drugiej strony - użyłem dokładnie takich słów - jest to "reakcyjny buc". Część wykładowców i wykładowczyń uznało to za kontrowersyjne, ale chciałem im wyjaśnić, że "buc" według słownika języka polskiego wydanego przez PWN to potocznie o człowieku zarozumiałym, aroganckim, inaczej pewnym siebie, zuchwałym, lekceważącym innych. W takim rozumieniu to słowo zostało użyte. Reakcyjny z kolei oznacza przeciwstawiający się wszelkim zmianom społecznym i politycznym - wyjaśniał Franciszek Vetulani.