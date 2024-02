Kraków. Pochód inauguracyjny UJ wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

- Chwalimy się na co dzień wspaniałymi budynkami, które przypominają historię uniwersytetu, ale ta historia jest związana z pewnymi zwyczajami i pochód inauguracyjny to jest jeden z najpiękniejszych zwyczajów, który wpisał się nie tylko w historię naszego uniwersytetu, naszego miasta, ale myślę, że całej Polski, a nawet Europy - mówił w poniedziałek rektor UJ prof. Jacek Popiel. Dodał, że tradycją tą zachwycają się przedstawiciele innych uniwersytetów europejskich.

Co roku 1 października jest dniem uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego. W tym dniu z Collegium Maius UJ - najstarszego budynku uniwersyteckiego - wyrusza pochód profesorski. W orszaku idą w profesorowie wszystkich 16 wydziałów. Przemarsz rozpoczyna najmłodszy wydział, dalej idą kolejne, aż do najstarszych - lekarskiego i prawniczego. Uroczysty pochód zamyka rektor uczelni, przed którym niesione są najstarsze berła rektorskie w Europie. Jak podkreśla uczelnia, jest to jedyna w ciągu roku okazja, aby zobaczyć profesorów i władze Uniwersytetu występujących w tradycyjnych togach, których kolory symbolizują każdy z szesnastu wydziałów.

Barwny pochód uczonych przemierza ul. św. Anny, Planty, zatrzymuje się przy Collegium Novum, by złożyć wieńce pod Dębem Wolności i tablicami pamiątkowymi m.in. poświęconymi ofiarom II wojny światowej pochodzącym z grona profesorskiego uczelni Drugiej Rzeczypospolitej. Następnie profesorowie udają się ulicami Krakowa do auli Auditorium Maximum, gdzie odbywa się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Na zakończenie swojego przemówienia Magnificencja Rektor UJ wypowiada tradycyjną formułę: "Quod felix, faustum, fortunatumque sit" - (Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie) w nowym, rozpoczętym, roku akademickim.

Pierwszy uroczysty pochód w dniu inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się 7 października 1886 roku, kiedy to profesorowie przeszli w orszaku z Collegium Physicum do kolegiaty św. Anny, w której odprawiono mszę świętą. Następnie udali się do Collegium Nowodworskiego, w którym odbyły się główne uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego. Jak zaznacza uczelnia, chociaż pierwszy pochód inauguracyjny w najstarszej polskiej uczelni miał miejsce w II połowie XIX wieku, to pewne jego elementy funkcjonowały w tradycji akademickiej już w epoce staropolskiej. Na przestrzeni niemal 140-letniej tradycji zdarzały się przerwy w organizowaniu pochodu inauguracyjnego spowodowane zawieruchami dziejowymi jak I i II wojna światowa czy okres stalinowski i pierwsze lata po nim.