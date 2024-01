Tak widzą Kraków: postępujący chaos i degradacja przestrzeni publicznej. Co może zmienić "Pakt dla przestrzeni"?

- My tu dziś jesteśmy, aby pokazać zły przykład realizacyjny. Jeżeli Państwo pytacie, co można zrobić, to po pierwsze nie dopuścić nigdy więcej do tego, aby takie realizacje powstawały, a po drugie - usiąść ze specjalistami i na nowo wymyślić tą przestrzeń. Przeprowadzić proces konsultacyjny i warsztatowy. Chcemy uczynić Kraków drugą stolicą Polski, tak jak Mediolan we Włoszech, Barcelona w Hiszpanii czy Monachium w Niemczech - tłumaczył.

- Zdecydowałem się podpisać Pakt dla przestrzeni. Co prawda jest on dosyć ogólny, ale w swoim programie będę zgłaszać pewne koncepcje i pomysły, aby część z tych punktów doprecyzować i rozwinąć. Co do zasady jednak, wszystkie 10 punktów podzielam - podsumował Miszalski.