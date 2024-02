Kraków. Kierowcy jadący Trasą Wolbromską mieliby przejeżdżać przez rondo księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Kapelmistrz katedry na Wawelu

Grzegorz Gerwazy Gorczycki, właściwie Grzegorz Gorczyca, urodził się ok. 1665-67 r. w Rozbarku koło Bytomia, a zmarł 30 kwietnia 1734 w Krakowie. Był katolickim duchownym, kompozytorem i kapelmistrzem. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskiego baroku.

Rodzice Gorczyckiego, Adam i Anna Gorczycowie, byli wolnymi kmieciami, właścicielami największego folwarku we wsi Rozbark (dziś dzielnica Bytomia), ówcześnie w Monarchii Habsburgów, ale przynależącej do diecezji krakowskiej. Początkowe nauki Grzegorz Gorczyca pobierał prawdopodobnie w miejscowej szkole parafialnej. Około 1678 r. zapisał się na Uniwersytet Karola w Pradze, gdzie ukończył studia na wydziale sztuk wyzwolonych i filozofii. Pobyt w Pradze trwał prawdopodobnie do 1683 roku. Następnie przez około 7 lat Gorczycki studiował teologię na Uniwersytecie Wiedeńskim i otrzymał tytuł licencjata teologii. W 1689 r. lub rok później przybył do Krakowa, gdzie 23 grudnia 1690 r. przyjął święcenia niższe. Z kolei w 1692 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W tym czasie zmienił formalnie nazwisko Gorczyca na Gorczycki.