Kraków. Coraz mniej chętnych do stanu duchownego. "Wybór drogi do kapłaństwa nosi dziś znamiona heroizmu" Marcin Banasik

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował na swoim profilu facebookowym, że w archidiecezji krakowskiej w wakacje odeszło 4 księży, a do seminarium zgłosił się tylko 1 kandydat. Pretekstem do wpisu był list abp Stanisława Gądeckiego do księży archidiecezji poznańskiej, w którym duchowny pisze o kryzysie kapłaństwa. Ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik krakowskiej kurii przyznaje, że jest coraz mniej kandydatów do stanu kapłańskiego. - Nie jest jednak prawdą, że do seminarium zgłosił się tylko jeden kandydat i że cztery osoby odeszły z seminarium - mówi ks. Michalczewski.