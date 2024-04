Kraków. Kiermash i Targi Młodej Sztuki w Starej Zajezdni. Zobaczcie, co tam znajdziecie Ewa Wacławowicz

W krakowskiej Starej Zajezdni odbywa się kolejna edycja Kiermashu. Tym razem nieszablonowa moda i dizajn łączą siły z Targami Młodej Sztuki. To świetna okazja, by nabyć nie tylko ciekawe ubrania czy unikatową biżuterię, ale też kosmetyki czy dodatki do domu. Wstęp na wydarzenie wolny. Dziennik Polski jest patronem wydarzenia.