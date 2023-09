Kraków. Jeszcze we wrześniu br. ma się odbyć posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. rozwiązania problemu nadmiernej ilości dzików w mieście

- Przez pierwszą połowę roku istotnie zmniejszyła się liczba interwencji dotycząca bytowania dzików w wyniku działań prowadzonych przez pogotowie ds. dzikich zwierząt oraz Polski Związek Łowiecki. Z tego powodu nie planowano żadnych nowych rozwiązań. Z roku na rok na jesieni obserwuje się sezonową migrację dzików do miast, która związana jest z brakiem pożywienia na terenach otwartych poza miastem, gdzie jesienią znikają z pól płody rolne, a zwierzęta migrują do miasta, gdzie mają łatwy dostęp do bazy pokarmowej m.in. do ogródków przydomowych i działkowych (uprawy warzyw i owoców), trawników (pędraki bytujące pod darnią w glebie), miejsc składowania odpadków żywieniowych lub odpadów zielonych (kosze na bioodpady, kompostowniki itp.) - wyjaśnia Emilia Król z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa.