Kraków gościł najpiękniejsze psy rasowe. Psia arystokracja rywalizowała na prestiżowej wystawie

XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Krakowie odbyła się 8 i 9 lipca 2023 r. na terenie Stadionu i Hali AWF w Krakowie, przy Al. Jana Pawła II 78.

Organizator - Krakowski Oddział Związku Kynologicznego w Polsce - zadbał o to, aby w czasie Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Krakowie, mieliśmy rzadką okazję, by podziwiać psie piękności.

Oglądaliśmy rasy znane i lubiane, ale także wyjątkowe i niepotykane na co dzień.

XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Krakowie trwała cały weekend, i mimo trudów, które przyniosła upalna pogoda, można ją zaliczyć do bardzo udanych imprez. Jak co roku, dopisali nie tylko hodowcy z całej Europy, ale i publiczność, która tłumnie przybyła, by kibicować i podziwiać wyjątkowe okazy psiej urody. Wystawa psów rasowych jest bowiem wydarzeniem ważnym dla hodowców rasy, ale i dla miłośników naszych psich przyjaciół.