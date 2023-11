Przegląd prasy z tygodnia 26.11.2023. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Małopolanki z tytułami Polska Miss i Polska I Wicemiss 2023. One zawładnęły podium”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Małopolanki z tytułami Polska Miss i Polska I Wicemiss 2023. One zawładnęły podium Gala finałowa wieńcząca kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss 2023 odbyła się w sobotni wieczór. Najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentowały wybrane miasta i województwa stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss 2023. Tytuł Polska Miss 2023 oraz korona trafiły do Justyny Haberki z Olkusza, natomiast tytuł I Wicemiss 2023 do reprezentantki Krakowa Inez Ciałowicz. 📢 Wisła Kraków. Efektowne oprawy na meczu „Białej Gwiazdy”, ale bez kar się nie obędzie Mecz Wisły Kraków z GKS-em Katowice był wyjątkowy dla kibiców „Białej Gwiazdy”. 20-lecie swojej działalności na trybunach obchodziła bowiem grupa Ultra Wisła, odpowiedzialna za organizację dopingu i opraw na meczach krakowskiej drużyny. Było głośno, efektownie, ale też w końcówce fani mocno przesadzili...

📢 Małopolanka z tytułem I Wicemiss Nastolatek 2023. Tak wypadła na tle konkurentek Gala finałowa wieńcząca kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek odbyła się w piątkowy wieczór. Najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentowały wybrane miasta i województwa stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss Nastolatek 2023. Poprzeczka była postawiona bardzo wysoko. Spośród wielu tytułów, tytuł I Wicemiss Nastolatek 2023 zdobyła reprezentantka Małopolski pochodząca z Nowego Targu, Nikola Ziętak. Zobaczcie zdjęcia!

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Do piosenki "Z kopyta kulig rwie" na Rynku Głównym w Krakowie zatańczyło ponad 100 osób Cztery minuty wystarczyły, aby rozgrzać tańcem atmosferę na Rynku Głównym w Krakowie. W sobotę 25 listopada około godz. 14 krakowianie byli świadkami niezwykłego happenigu w postaci tanecznego flash moba. Wydarzenie towarzyszyło oficjalnemu otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego. Za układ taneczny odpowiada tancerz i krakowski choreograf Michał Kostempski, który wcześniej w sieci opublikował krótki tutorial, dla chcących nauczyć się kroków.

📢 Karambol na najbardziej kolizyjnym skrzyżowaniu w Nowej Hucie. Jedna osoba trafiła do szpitala W sobotę około godz. 9.30 doszło do wypadku z udziałem kilku pojazdów na skrzyżowaniu alei Róż i ulicy Edwarda Rydza-Śmigłego. - W zdarzeniu wzięło udział sześć aut. Jedna osoba z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala - mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji. Profil facebookowy Patrol998-Małopolska informuje, że służby pracują na miejscu zdarzenia, występują też utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Na Bieńczyckim Placu Targowym stoły uginają się od dorodnych warzyw i owoców. Zobaczcie ceny! W sobotni poranek plac Bieńczycki tętni życiem. Okoliczni mieszkańcy przyszli kupić tu świeże owoce, warzywa, nabiał, pieczywo. Jest w czym wybierać - na stoiskach piętrzą się pomidory, buraki, selery. Obok ułożone stosy wytłaczanek z jajkami, a dalej stoisko z kilkoma gatunkami jabłek. Zobaczcie, jakie są ceny produktów na bieńczyckim targu.

📢 Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 25 do 26 listopada: Jarmark Bożonarodzeniowy, Nowa Huta Masters, Kwiat Jabłoni Z końcem listopada, długo wyczekiwany jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym nareszcie został oficjalnie otwarty! To jednak nie jedyne wydarzenie nadchodzącego weekendu. Atrakcji będzie cała masa i jeszcze więcej! Sprawdźcie, co robić w Krakowie w najbliższych dniach. 📢 Wielkie, piątkowe korki w Krakowie. Black Friday czy po prostu wieczór w Krakowie? I znów miasto sparaliżowane, bo remonty, bo deszcz, bo korki, bo... Black Friday? Może faktycznie jeszcze więcej jest samochodów na ulicach, ale kto to zauważy w tym chaosie, który od tygodni dzieje się w Krakowie. Stoją Aleje Trzech Wieszczów, stoi al. Pokoju. Stoi autostrada A4 od Swoszowic aż po Balice, ale tam dziś doszło też do poważnych wypadków. Jesień na drogach Krakowa to koszmar.

📢 Piłkarz wrócił do Krakowa, żeby się oświadczyć. Powiedziała "tak"! Wrócił do Krakowa, żeby się oświadczyć! Pelle van Amersfoort, były piłkarz Cracovii, i jego partnerka Kim Hiemstra, chyba dobrze wspominają nasze miasto, skoro właśnie tutaj Pelle postanowił przeprowadzić operację z wręczeniem zaręczynowego pierścionka. Jaka była reakcja Kim? "YESSSSSSSS!!" - napisała na Instagramie ukochana sportowca. 📢 Poważny wypadek na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Wielu rannych Poważny wypadek na 408 km autostrady A4 w kierunku Katowic. W wypadku brały udział trzy samochody osobowe i ciężarówka. Jak informuje straż pożarna, łącznie autami podróżowało sześć osób. Jezdnia w kierunku Katowic była zablokowana. 📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Krakowie. Wieje grozą? Sprawdziliśmy, co i ile podrożało w porównaniu do poprzedniego roku Od piątku (24.11) można już robić zakupy na dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie. Na stoiskach, zajmujących część płyty Rynku po stronie Wieży Ratuszowej, jak zawsze znajdziemy wszystko, co może wprowadzić do domu świąteczną atmosferę albo stać się prezentem pod choinkę. W ostatnich latach odwiedzający takie kiermasze w różnych miastach Polski łapali się za głowę, widząc, ile kosztuje np. pajda chleba ze smalcem. A jakie są jarmarkowe ceny 2023?

📢 Gdy ruszają promocje, budzą się demony. Najlepsze memy o Black Friday 2023 rozbawią cię do łez! Taka jest największa wyprzedaż w roku 24.11 Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?

📢 Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 podczas sesji w złocie! Wśród nich reprezentantki Małopolski. Gala finałowa już w ten weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek odbędą się już w ten weekend. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentują wybrane miasta i województwa staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś. 📢 Horoskop na andrzejki 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku.

📢 Tu była skocznia narciarska w Krakowie! Zobaczcie, co z niej zostało Kraków. Na stromym zboczu Sikornika, wśród drzew, z dala od głównych ścieżek, stoi sobie murek z kamieni. Przynajmniej murek przypomina. Wysoki na niecałe półtora metra, szeroki na pięć-sześć. Odsłonięty z jednej strony, z drugiej przylepiony do zbocza. Zbocza, na którym rozpędzali się skoczkowie. No bo ten murek to próg skoczni narciarskiej, która istniała tu w XX wieku. 📢 Gala konkursu Polska Miss 2023 blisko. Panie prezentują się w szałowych kreacjach. Finał już w weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Wśród nich są też reprezentantki Krakowa i Małopolski. Zobaczcie finalistki w szałowych kreacjach na zdjęciach z ostatniej sesji fotograficznej.

📢 TOP 10 najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w Krakowie. Takie były trendy w 2023 roku. Prowadzą Hanna i Jan Dla chłopca Jan, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Dodajmy - zresztą tak samo, jak w całym ubiegłym roku, kiedy również pod Wawelem te imiona królowały. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich oraz pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. Znamy też najrzadziej wybierane w tym roku imiona! 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Krakowie startuje w piątek, otoczony... 600 choinkami Trwają ostatnie przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego, który będzie trwał na krakowskim Rynku Głównym od piątku,

24 listopada, aż do 1 stycznia już nowego roku. Kupcy w piątek zaproszą do swoich stoisk od godziny 10. Natomiast uroczyste otwarcie świątecznego kiermaszu odbędzie się w sobotę (25 listopada) w samo południe.

📢 Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie pożaru archiwum w Krakowie. Przed sądem stanie rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do krakowskiego sądu akt oskarżenia przeciwko rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej. - Wymienionemu zarzucono m.in. przestępstwa przeciwko dokumentom. Co do pozostałych podejrzanych trwają czynności zmierzające do zakończenia toczącego się śledztwa - mówi Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Do pożaru doszło w lutym 2021 roku. 📢 Zabójstwo przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Prokuratura postawiła zarzuty Jakubowi K. Ciąg dalszy sprawy tajemniczej zbrodni przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Śledczy zarzucają Jakubowi K. zabójstwo. - Podejrzany nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu, składając jednocześnie obszerne wyjaśnienia - mówi Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Policjanci ustalili, że mężczyzna po zabójstwie wyleciał do Londynu. Kilka dni później wrócił do Krakowa i pojawił się ze swoim adwokatem w prokuraturze.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?