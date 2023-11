Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 25 do 26 listopada: Jarmark Bożonarodzeniowy, Nowa Huta Masters, Kwiat Jabłoni

Coraz bliżej święta!

Z okazji zbliżających się grudniowych świąt, Kraków powoli zaczyna żyć w rytmie "All I Want For Christmas". Nic dziwnego, bo zarówno krakowianom, jak i turystom świąteczna atmosfera mocno się udzieliła. Tłumy na jarmarku nie kłamią! Zobaczcie sami, a, przy okazji, wypijcie pysznego grzańca!

Przejdź do galerii i zobacz, co ciekawego będzie można robić w Krakowie w weekend od 25 do 26 listopada. Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.