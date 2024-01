Prezentują krakowskie rasy gołębi i awifaunę Europy. Ptasia promocja przy ul. Kolnej ZDJĘCIA

- Impreza ta jest zarazem działaniem podnoszącym świadomość ekologiczną uczestników tego wydarzenia. Jest to doskonałą okazją do promocji regionu, rodzimych krakowskich ras gołębi i w końcu ludzi, organizacji zajmujących się hodowlą - dodają organizatorzy wydarzenia.

- Historia Krakowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych sięga 1910 roku, a oficjalne założenie organizacji datuje się na 1929 rok. Jest to jedna z najstarszych organizacji tego typu w Polsce. Rozwój hodowli gołębi i znaczenie krakowskich hodowców na arenie krajowej i zagranicznej przyczynia się do popularyzacji rdzenie krakowskich ras gołębi - informuje Zarząd Krakowskiego Związku Hodowców Gołębi, który organizuje wystawę.

Program 67. Wystawy Gołębi Rasowych, Konkursu Asa w Rasach PDL oraz V Pokazu Szczygłów Syberyjskich i Awifauny Europejskiej:

Gołębie ozdobne są hodowane „na pokaz”, przygotowywane do brania udziału w wystawach i konkursach. Prawie zawsze pochodzą ze skrzyżowania ras. Powstało wiele ras gołębi ozdobnych, w licznych kolorach i rozmiarach.

Wyróżnia się też gołębie sportowe/lotne – przeznaczone m.in. do wyścigów gołębi. Hodowane specjalnie do brania udziału w konkursach oraz do reprodukcji. Jedną z ich odmian są gołębie stosowane m.in. podczas II wojny światowej do przenoszenia wiadomości.