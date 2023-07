Kraków Górka Narodowa. Listy i walka w obronie linii autobusowej 164. Jest odpowiedź urzędników

Zgłosiła się do nas grupa mieszkańców, którzy obawiają się zmian na popularnej linii autobusowej 164. Zmiany mogłyby zostać wprowadzone wraz z otwarciem budowanej pętli na Górce Narodowej i zakończeniem przebudowy układu tramwajowego i drogowego Krowodrza Górka-Górka Narodowa. Napisali list, a Zarząd Transportu Publicznego im odpowiedział. Na razie urzędnicy uspokajają, ale coś wisi w powietrzu. Zakończenie inwestycji (tramwaje mają ruszyć we wrześniu) sporo zmieni w komunikacji miejskiej w Krakowie.

"Mieszkańcy Prądnika Białego protestują przeciwko skróceniu linii 164. Wysłaliśmy listy do Zarządu Komunikacji, w ciągu kilku dni podpisało się kilkuset mieszkańców, na razie bez odpowiedzi. O ile wiem, protesty dotyczą nie tylko naszego osiedla. Generalnie zmiany prowadzą do tego, że daje się nam tramwaj, ale pozbawia autobusu, który jedzie zupełnie inną trasą (164 jedzie Alejami Trzech Wieszczów, a tramwaj przez miasto i drugi w stronę Ronda Mogilskiego)" - napisała do nas Czytelniczka. Pismo do ZTP: Urzędnicy z ZTP odpisali: "W odpowiedzi na Pani korespondencję elektroniczną z dnia 25 czerwca 2023 roku w sprawie utrzymania linii 164 na dotychczasowej trasie po uruchomieniu linii tramwajowej do Górki Narodowej, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie uprzejmie informuje, że stara się dostosowywać funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Musi przy tym uwzględniać możliwości operacyjne i taborowe Operatorów realizujących przewozy, jak i wielkość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Budżetu Miasta Krakowa.

Kwestia zmiany trasy linii 164 w związku z otwarciem trasy tramwajowej do Górki Narodowej jest jeszcze analizowana. ZTP jest świadome, że linia ta cieszy się dużym zainteresowaniem pasażerów i zapewnia bezpośredni dojazd do wielu ważnych celów podróży. Niemniej, głównym powodem zamiaru skrócenia trasy linii 164 jest uruchomienie nowej trasy tramwajowej do Górki Narodowej, a także fakt, że linia ta odnotowuje na swojej dotychczasowej trasie wiele zakłóceń w ruchu, co uniemożliwia prawidłową realizację rozkładu jazdy. Stąd między innymi rozważania dotyczące skrócenia jej trasy. Zakłada się, że w przypadku przekierowania linii 164 do innej końcówki, pasażerowie będą mieli zapewnioną obsługę komunikacyjną przez inne linie na odpowiednim poziomie."

Do sprawy odniosła się też Rada Dzielnicy Prądnik Biały: Przypomnijmy, że budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej to obecnie największa samorządowa inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Trasa nowego tramwaju będzie miała łącznie ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstaną 23 perony tramwajowe, a do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie ok. 600 miejsc postojowych na trzech parkingach park&ride: przy pętli Krowodrza Górka, przy ul. Pachońskiego oraz przy powstającej pętli Górka Narodowa.