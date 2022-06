Kraków. Folkowa niedziela w Ogrodzie Botanicznym UJ. Przedłużamy Noc kupały

Czerwcowa niedziela upłynie w folkowym rytmie. Będzie można poczuć inspirację muzyką dawnych Słowian. Na plenerowej scenie wystąpią: Percival, Żywiołak i Żmij.

Zespół Percival zasłynął przede wszystkim tym, że współtworzył wyśmienitą ścieżkę dźwiękową do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. To dało członkom światowy rozgłos. W ich muzyce może usłyszeć wiele fascynacji kulturą i historią dawnych Słowian.

Żywiołak natomiast tworzy klasyczny folk. Co ciekawe, i oni mieli swój wkład we współtworzenie ścieżek dźwiękowych do gier takich jak „Wiedźmin II”, „Wiedźmin III” czy „World of Tanks”. Liczne nawiązania do słowiańskiej kultury zauważalne w ich twórczości będą doskonałym tłem dla Nocy kupały.

W twórczości Żmija również można odczuć ogromny wpływ słowiańskiej kultury. Zespół specjalizuje się głównie w rockowych brzmieniach, będących interpretacją muzyki ludowej. Krzta mistycyzmu połączona z energią na scenie i ogromna pasją, jaką Żmij wkłada w swoją twórczość tworzą mieszankę wybuchową.