Kraków. Dwie napaści seksualne w taksówkach na aplikację. Kiedy jazda nimi stanie się w końcu bardziej bezpieczna?

Pytania w sprawie przepisów, nad którymi pracuje Ministerstwo Cyfryzacji, wysłaliśmy do kilku najpopularniejszych firm, pośredniczących w przewozach na aplikację. Dotychczas odpowiedzieli nam jedynie przedstawiciele Free Now. Popierają pomysł zmiany przepisów, ponieważ - jak podkreślają - chodzi w nim o bezpieczeństwo pasażerów taksówek, a to jest dla nich nadrzędne.