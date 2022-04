Kraków. Droga niezgody. Mieszkańcy protestują przeciwko wszystkim wariantom nowej drogi S7 do Myślenic

- Mieszkańcy Krakowa nie tylko protestują przeciw budowie nowej drogi w wariantach 1-5. Krakowianie podpisywali się też pod petycjami dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia w wariancie 6. To rozwiązanie zakłada poprowadzenie drogi ekspresowej jak sześciopasmowa autostrada przez Bieżanów w rejonie okolicznej zabudowy. Wariant 6 nie jest też do przyjęcia ze względu na zaplanowanie go w strefie buforowej Kopalni Soli w Wieliczce, która jest przecież wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Poza tym już teraz słychać komentarze, że przebieg drogi w tym wariancie byłby najbardziej kosztowny i najmniej opłacalny – komentuje Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska.