Kraków. Dawny areszt śledczy w Podgórzu. Co dziś tam jest, co można tam zobaczyć? Weszliśmy do środka. Kraty, strach i mrok [ZDJĘCIA]

To w tych murach powstał słynny więzienny protestsong "Czarny chleb i chleb czarna kawa", to tutaj w czasie niemieckiej okupacji torturowano Polaków działających w ruchu oporu. Co dziś można zobaczyć w opuszczonych celach i pomieszczeniach dawnego Aresztu Śledczego w krakowskim Podgórzu? Obiekt został zamknięty 31 marca 2018 r., teraz stoi pusty i jest w gestii Instytutu Pamięci Narodowej. My weszliśmy do środka mrocznego budynku przy ulicy Czarnieckiego 3.

FLESZ - Czy czeka nas największa susza od 100 lat? Sam budynek powstał w 1905 roku jako gmach Sądu Powiatowego i Urzędu Podatkowego Miasta Podgórza. Obiekt został zaprojektowany przez Ferdynanda Lieblinga. Podczas II wojny światowej, w okresie niemieckiej okupacji, budynek był miejscem aresztu i torturowania Polaków, członków krakowskiego ruchu oporu, przede wszystkim Armii Krajowej. Początkowo, w marcu 1941 r., gmach więzienia znalazł się w granicach utworzonego na terenie Podgórza przez niemieckie, nazistowskie władze okupacyjne, getta krakowskiego – miejsca przymusowego osiedlenia Żydów. Po tragicznych wysiedleniach w czerwcu 1942 r., gdy granice getta zostały zmniejszone, areszt znalazł się poza jego granicami. Po II wojnie światowej przez pewien czas budynek był wykorzystywany przez władze komunistyczne jako więzienie polityczne. Od 1971 r. obiekt był w dyspozycji służby więziennej i stanowił oddział Aresztu Śledczego, którego główna siedziba znajduje się przy ul. Montelupich. Sam budynek główny w 1996 r. trafił na listę obiektów zabytkowych. W podgórskim areszcie przy ul. Czarnieckiego powstała piosenka „Czarny chleb i czarna kawa”. Napisał ją w 1974 r. Jerzy Warzyński. Do więzienia trafił za śpiewanie antykomunistycznych piosenek pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie. Wystarczyłaby grzywna, ale 19-letni student AWF nie miał zbytnio pieniędzy, stąd karę zamieniono na 72 dni aresztu. Pochodzący z muzykalnej rodziny osadzony zaczął tworzyć w celi piosenki. Gdy strażnicy zniszczyli mu wszystkie teksty, podjął się nieudanej próby samobójczej. Po odratowaniu w konsekwencji napisał „Czarny chleb i czarną kawę”. Czytaj także Koronawirus w Polsce [DANE, MAPY, WYKRESY]

Jakie są pierwsze objawy koronawirusa?

Koronawirus w Małopolsce [DANE, MAPA POWIATÓW]

Epidemia: Raport minuta po minucie. Nie żyje ponad 400 osób Koronawirus w Małopolsce RELACJA NA ŻYWO Wideo