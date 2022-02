Kraków. City Helpers mają wrócić na ulice miasta. Czy ma to sens? Piotr Rąpalski

PPG

"Pilotażowy program City Helpers, przeprowadzony latem 2021 roku, został dobrze przyjęty zarówno przez turystów, jak i krakowian. Informowanie, promowanie wydarzeń oraz odpowiedzialnych zachowań wpłynęło pozytywnie na wizerunek miasta, umacniając jego gościnną rolę" - tak zatrudnienie grupy osób do wsparcia turystów komentuje magistrat. Pomija jednak fakt, że to koszt ok. 140 tys. zł i wydatek budzi kontrowersje, choćby dlatego, że turystom pomóc też zawsze mogą strażnicy miejscy, również opłacani przez miasto. W tym roku przewidywana jest jednak kontynuacja projektu.