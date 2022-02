Kraków. "Chrońcie przyrodę, a nie swoje stołki". Protest przeciwko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska [ZDJĘCIA]

"RDOŚiu zakochaj się w przyrodzie", "RDOŚiu poczuj miętę do ziemi w kombinacie" - m.in. takie hasła widniały na transparentach uczestników manifestacji zorganizowanej pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji przy ul. Mogilskiej.

- Instytucja powołana do tego, żeby być sojusznikiem przyrody w Małopolsce nie pełni swojej funkcji. Apelujemy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, by krakowski oddział działał zgodnie z celem mu przyświecającym - mówiła Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy.