Kraków. "Chłopi", "Don Kichot", "Ballady i romanse". Teatr Ludowy zapowiada nowy sezon

- Udało nam się w tym roku pozyskać bardzo dużo środków ministerialnych i przy wsparciu miasta mamy bardzo bogatą ofertę w tym roku – mówi Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego. – Zaczynamy „Doktorem Dolittle” w reżyserii Maćko Prusaka.

Spektakl opowiadający o lekarzu, który porozumiewa się ze zwierzętami od 14 września na dużej scenie.

- Chciałem przypomnieć historię doktora Dolittle, ponieważ jest rzadko wystawiana na deskach teatralnych. W ostatnich latach były hollywoodzkie filmy opowiadające tę historię, ale spłycone i dalekie od oryginału Hugh Loftinga – wyjaśnia reżyser.

To pierwszy ze spektakli dla młodego widza, kolejny już 2 października. Na Scenie pod Ratuszem Przemysław Jaszczak opowie historię chłopca, który nigdy nie chciał być dorosły. „Piotruś Pan. W cieniu dorosłości”. „Kraina wiecznej młodości zaczyna tracić swój beztroski charakter. Przygody pękają w szwach, a zabawy rozpływają się w niemocy. Piotruś pierwszy raz czuje motyle w brzuchu i zaczyna wątpić w to, czy wróżki w ogóle istnieją. Jego dzieciństwo dobiega końca” – zapowiada spektakl Teatr Ludowy. Przedstawienie zostało przygotowane we współpracy z teatrem PAPAHEMA.