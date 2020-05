Kraków. Chcą zieleni na Starowiślnej. Jeden kierunek od Dietla do mostu? Mieszkańcy w konsultacjach przedstawili swoje oczekiwania

Jest gotowy raport z konsultacji społecznych dotyczących planowanej przebudowy ul. Starowiślnej - od ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich. Ich uczestnicy byli za tym, by na tym odcinku wprowadzić zieleń, zwiększyć powierzchnię dla pieszych, utworzyć drogę dla rowerzystów. Najwięcej głosów uzyskał wariant zakładający, że ruch samochodowy zostanie ograniczony do jednego kierunku - w stronę Podgórza.

Tematem konsultacji było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, docelowego wariantu organizacji ruchu na ul. Starowiślnej - na odcinku od ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich. - Uczestnicy konsultacji głównie proponowali, by na ulicy Starowiślnej pojawiło się więcej zieleni i została wprowadzona droga dla rowerów. Wszystkie wnioski mieszkańców przekażemy projektantowi przebudowy ulicy - informuje Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Przyznaje, że projektant będzie musiał więc też wziąć pod uwagę, że większość (68 proc.) osób biorących udział w konsultacjach z trzech zaproponowanych im wariantów, zdecydowanie wybrała ten, zakładający, by na ul. Starowiślnej przy szerszym z chodników wprowadzić zieleń, obok torowisko tramwajowe, dalej jedną jezdnię dla aut w kierunku mostu Powstańców Śląskich i obok niej węższy chodnik. To było więc rozwiązanie podobne do tego, jakie występuje już na odcinku ul. Starowiślnej między skrzyżowaniem z ul. Sienną, Westerplatte, Wielopole i św. Gertrudy. 24 proc. ankietowanych opowiedziało się za wariantem zakładającym stan podobny do obecnego – tory tramwajowe na środku, po boku jezdnie dla aut w dwóch kierunkach i chodniki. Najmniejszym powodzeniem cieszyło się rozwiązanie z mniejszą przestrzenią dla pieszych niż w wariancie zwycięskim, torowiskiem przy jednym z chodników oraz dwukierunkową jezdnią dla samochodów. „Powinien zostać wprowadzony ruch jednostronny dla samochodów, aby nie było możliwości wjazdu Starowiślną do centrum. Najlepiej byłoby, aby niemożliwy był już zjazd z Wielickiej w Limanowskiego. Centrum miasta dostępne komunikacją publiczną” - to jeden z głosów zwolenników ograniczania ruchu samochodowego na ul. Starowiślnej, kosztem przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Były jednak przeciwne opinie, np.: “ Moja propozycja to zaprzestanie prób zmuszenia ludzi do przesiadki z auta na sandały z

wikliny. Mam dziwne wrażenie, że garstka aktywnych szaleńców ma większy wpływ na kształt miasta niż ogromna większość jego mieszkańców. Może dlatego, że normalni ludzie zajmują się pracą, rodziną, hobby... a nie konsultacjami z urzędnikami w sprawie ścieżek dla rowerów czy innych stref ograniczonego ruchu.” Byli też zwolennicy tego, by zaplanować więcej miejsc parkingowych dla aut. Czytaj także Wielka zmiana dla palaczy! Wchodzi w życie nowy zakaz Kiedy powstanie docelowy projekt przebudowy ul. Starowiślnej, by inwestycja mogła zostać przeprowadzona? Tego na razie w urzędzie jeszcze nie wiedzą. - Na nowo weryfikujemy program przebudowy torowisk tramwajowych w mieście. W wakacje powinniśmy wiedzieć więcej - wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. - Na razie priorytetem jest zakończenie przebudowy ulicy Krakowskiej. Później planowany jest remont torowisk na ulicy Ptaszyckiego i alei Solidarności - dodaje. Przypomnijmy, że konsultacje ws. przebudowy ul. Starowiślnej odbyły się w dniach 17 marca – 30 kwietnia. Na stronie internetowej ZTP dostępny był elektroniczny formularz konsultacyjny, który zarejestrował 1214 rekordów. Urzędnicy podkreślają, że wszystkie wpisy zostały poddane analizie. Najwięcej uczestników konsultacji zdeklarowało, że z ul. Starowiślnej korzysta pieszo - 34 proc., a także tramwajem - 25 proc., rowerem - 21 proc., samochodem - 17 proc., inaczej – 1 proc. (4 razy zostały wymienione rolki, 2 razy deskorolka, 1 raz wózek). Na pytanie (z możliwością wskazania więcej niż jednej odpowiedzi) "Czy przestrzeń ul. Starowiślnej powinna zostać zmieniona w stosunku do stanu obecnego?", ankietowani najczęściej udzielili odpowiedzi: powinna zostać wprowadzona zieleń (np. drzewa, krzewy) – 65 proc. Uczestnicy konsultacji wskazali też, że powinna powstać droga dla rowerów - 31 proc., poszerzenia chodników oczekiwało 25 proc., a na konieczność pojawienia się elementów małej architektury - 15 proc. (ławki, stojaki na rowery, donice z zielenią, kosze). Za postawieniem ulicy bez zmian (jedynie remont nawierzchni) opowiedziało się 20 proc. uczestników konsultacji. Czytaj także Najgłupsze zachowania kierowców. Też tak robisz?

