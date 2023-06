Kraków. Budowa linii tramwaju do Mistrzejowic ma ruszyć lada dzień. Protesty nie ustają

"Dziś odbyło się spotkanie reprezentantów mieszkańców Prądnika Czerwonego z Prezydentem Jackiem Majchrowskim. Pan prezydent zapewnił że najważniejsze postulaty mieszkańców zostaną spełnione. Dziś mieszkańców kolejny raz protestowali przeciwko wycince drzew na Rondzie Młyńskim. W poniedziałek rozpoczynają się budowy linii tramwajowej. Pracę rozpoczną się od Ronda Polsadu" - taki list wraz ze zdjęciami protestujących trafił do naszej redakcji.

Mieszkańcy Prądnika Czerwonego zorganizowali protest przeciwko wycince 1059 drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Protest odbył się przed Stadionem Miejskim im. Henryka Reymana, w środę…

Protest ws. tramwaju do Mistrzejowic

"Mieszkańcy z grupy "Tramwaj na Mistrzejowice" nie odpuszczają. Kilkadziesiąt osób pokojowo protestowało przeciw planom wycinki 1059 drzew, które postanowiono usunąć, bo według wykonawcy inwestycji i urzędników kolidują z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic, od al. Jana Pawła II wzdłuż ul. Meissnera. Protest odbywał się podczas otwarcia Igrzysk Europejskich 2023. Obok przechodziły setki osób, w tym z zagranicy, dlatego na transparentach protestujących były napisy w języku angielskim.

Przeciwko wycince drzew

Wcześniej przeciwnicy wycinki protestowali pod magistratem i na przejściu dla pieszych w rejonie planowanej inwestycji. Protestujący sprzeciwiają się zaplanowanej wycince 1059 drzew w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ich zdaniem do realizacji inwestycji mogłoby wystarczyć wycięcie ok. 340 drzew.

Przedstawiciele władz miasta zapowiedzieli, że do każdego drzewa podejdą indywidualnie, aby uratować jak najwięcej drzew.

Zapowiedzieli też, że weryfikacja drzew do wycinki będzie się mogła odbywać z udziałem zainteresowanych stron.

