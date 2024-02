Kraków. Blisko 21 milionów złotych trafi do opiekunów osób niepełnosprawnych z Małopolski na opiekę wytchnieniową Ewa Wacławowicz

PIXABAY

Prawie 21 mln zł trafi do małopolskich samorządów na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2024 roku, z czego 1,3 miliona do Krakowa. Głównym założeniem programu jest udzielenie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.