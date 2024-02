Kraków. "Bagry nie są w pełni dostępne dla mieszkańców". List Czytelnika

List Czytelnika w sprawie Bagrów w Krakowie

"Prosimy o wsparcie w ograniczeniu złych praktyk, stosowanych przez Urzędników Miejskich w Krakowie.

Przykładem jest sprawa Parku Bagry. Wątków nieprawidłowości jest bardzo wiele, jednak aby ograniczyć obszar do zbadania podamy dwa, które dotyczą ogradzania terenów miejskich będących częścią Parku Bagry w Krakowie.

1. Część część działki 34/1 (cypelek) od ulicy Kozia 30, wydzierżawiona rozporządzeniem Prezydenta Miasta dla Klubu Sportowego Bagry.

Zgodnie z planem miejscowym Bagry jest to teren z punktem widokowym, który powinien być ogólnie dostępny dla Mieszkańców. Niestety, nie jest to miejsce dostępne, gdyż z jednej strony jest zarośnięte i ogrodzone, a z drugiej zdjęto ok. 1,5 metra siatki ogrodzeniowej, jednakże jest to skarpa przez co osoby starsze nie mogą przedostać się w to miejsce. Mimo wielokrotnych pism do Prezydenta, Jego Zastępców, Wydziału Kontroli UM Kraków, to temat jest bagatelizowany, a Urzędnicy twierdzą, że albo przekazali do aktualnych Dzierżawców aby usunięto ogrodzenie, albo że nie ma problemu bo... jest dostęp na odległość 1,5 metra od linii brzegowej - na całej jej długości.