Kraków. Awantura wokół budowy "domu jednorodzinnego", który ma tysiąc metrów kwadratowych i 24 mieszkania. Apel o interwencję wojewody Marcin Banasik

"Widząc wznoszony blok i brak odpowiedniej reakcji organu Państwa na tak oczywiste łamanie prawa my mieszkańcy czujemy się bezsilni." - czytamy w liście do redakcji. Archiwum

Przy ul. Wrobela w Krakowie na mocy pozwolenia na budowę na dom jednorodzinny z 2016 roku, deweloper wznosi 3 kondygnacyjny blok z 24 mieszkaniami. Zbulwersowani mieszkańcy zgłosili sprawę do Powiatowego Instytutu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, ale urząd uznał, że nie ma żadnych naruszeń prawa. Mieszkańcy nie dają za wygraną i interweniują do wojewody małopolskiego, prosząc go o pomoc. Według zgłaszających budowa jest nielegalna.