Kraków. 93 proc. zaszczepionych seniorów. To najlepiej zdyscyplinowana grupa

W Krakowie w pełni zaszczepionych jest 68,5 proc. mieszkańców. To sprawia, że miasto jest na pierwszym miejscu wśród najlepiej zaszczepionych gmin w Małopolsce.

Nadal najliczniej zaszczepioną grupą są seniorzy powyżej 70. roku życia. W tej grupie wiekowej podwójną dawkę szczepionki przyjęło ponad 100 tys. osób – to 93 proc. Na drugim miejscu są młodsze osoby od 20 do 39 lat – to 81 proc.