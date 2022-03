Kraków. 26-latek trzymał w mieszkaniu amfetaminę, marihuanę, klefedron oraz tabletki ecstasy

Funkcjonariusze wpadli na trop 26-latka z Nowej Huty, który zajmował się narkotykową dilerką. 24 lutego br. policjanci przeszukali jego mieszkanie, w którym znaleźli m.in. 290 gramów amfetaminy, prawie 515 gramów marihuany, niemal 20 gramów klefedronu oraz 20 sztuk tabletek ecstasy.

- Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pieniądze w kwocie prawie 8 tys. złotych, młynki do mielenia suszu roślinnego oraz woreczki strunowe - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.

26-latek został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Nowohucianin usłyszał tam zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu, za co grozi do 10 lat więzienia. Następnie podejrzany został osadzony w pomieszczeniach dla zatrzymanych.

25 lutego br. sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta zastosował wobec 26-latka trzymiesięczny tymczasowy areszt.