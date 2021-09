Kraków. 10-miesięczne opóźnienie przebudowy ulicy Łokietka. Wreszcie wznowią tam prace. Mieszkańców czekają duże utrudnienia

Umowny termin zakończenia przebudowy ul. Łokietka - na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Gaik wyznaczono na 31 października 2021 r. Wiadomo jednak, że w obecnej sytuacji nie jest możliwe, by go utrzymać. Zgodnie z aneksem do umowy nowy termin zakończenia prac to 1 września 2022 roku.

- Jesteśmy w trakcie podpisywania aneksu. Z naszej strony dokument ten został podpisany, teraz czas na wykonawcę - informują w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.