Remont ul. Kościuszki: od soboty nowa organizacja ruchu na Salwatorze. Zamknięte skrzyżowanie

Wykonawca przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki informuje, że od soboty, 13 stycznia (od godz. 8) wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na zamknięciu skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i Kościuszki.

- Zamknięty zostanie całkowicie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa pozostanie dojazd jedynie dla autobusów dojeżdżających do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko klasztoru norbertanek oraz dojazd do samego klasztoru. Dojazd do ul. św. Bronisławy będzie zapewniony od strony Księcia Józefa - przekazuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.